Воспитанникам Путчинского учебно-педагогического комплекса вручили новогодние подарки

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина 28 декабря приняла участие в республиканской акции "Наши дети". Вице-спикер посетила Путчинский учебно-педагогический комплекс в агрогородке Путчино Дзержинского района, где поздравила детей с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и вручила им мягкие игрушки и сладкие подарки. Приятным сюрпризом для педагогов и ребят стал ноутбук, который им также подарили к Новому году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Заместитель председателя Совета Республики ознакомилась с условиями обучения детей Путчинского учебно-педагогического комплекса, побывала на праздничном представлении, которое ребята подготовили к Новому году.

Всего в Путчинском учебно-педагогическом комплексе 20 учащихся, 40 воспитанников дошкольных групп и 10 педагогов, которые работают под девизом "Прояви себя! Будь активным! Будь успешным!". Многие ребята стали победителями и призерами районных, республиканских и международных конкурсов. За пять последних лет они получили более 150 различных дипломов. "Преемственность, которую мы видим в этом учебно-педагогическом комплексе, просто замечательная. Уровень подготовки ребят достаточно высокий, у них много дипломов. И им очень важно внимание со стороны государства, общественных объединений", - отметила Марианна Щеткина.

Белорусский союз женщин старается организовывать выездные мероприятия и акции прежде всего в небольших школах в малых населенных пунктах. В этом году к акции подключили и попечительский совет БСЖ. "Это наши спонсоры, директора производств, председатели райисполкомов. И сегодня в этой школе мы также вместе вручаем подарки, - добавила председатель БСЖ. - Хорошо, когда в акции принимают участие и многодетные папы. Кроме своих детей они поздравляют еще и других ребят".

Впереди у Белорусского союза женщин еще одно новогоднее мероприятие - 2 января 2019 года впервые совместно с Минской городской организацией президиум БСЖ проведет театрализованное представление для 610 детей.-0-

Фото Совета Республики