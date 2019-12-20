Воспитанники Бытенского детдома получили в подарок модную белорусскую одежду

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" подключился к республиканской акции "Наши дети". Воспитанники подшефного детского дома в деревне Бытень Ивацевичского района получили не только сладости, но и модную одежду от отечественных производителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Савчук.

"Беллегпром" шефствует над детским домом уже пять лет. Здесь воспитываются чуть более 20 ребят, оставшихся без попечения родителей. В этом году они получили подарки от предприятий "Світанак", "Милавица", Минского производственного кожевенного объединения. В знак благодарности мальчики и девочки подготовили для гостей интересную развлекательную программу.

На следующей неделе поздравления от концерна будут принимать и учащиеся социально уязвимых категорий из средней школы №101 Минска, рассказала Марина Савчук.

Бытенская школа-интернат №3 открылась в 1958 году. С 2009 года она преобразована в Бытенский детский дом для воспитанников в возрасте от трех до восемнадцати лет. Разнообразие творческих и кулинарных кружков, спортивных секций и компьютерных классов позволяет ребятам разносторонне развиваться и помогает адаптироваться к самостоятельной жизни.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-