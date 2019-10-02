Воспитанники детских домов семейного типа из Могилевской и Гродненской областей побывают на БелАЗе

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Воспитанники детских домов семейного типа из Могилевской и Гродненской областей побывают с экскурсией на БелАЗе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в аппарате члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

"3 октября по инициативе Департамента промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК и при поддержке ЗАО "Торговый дом "БелАЗ" (Москва) состоится поездка воспитанников детских домов семейного типа Могилевской и Гродненской областей на БелАЗ с экскурсией по Минску, - рассказали организаторы акции. - В поездке примут участие 29 детей разного возраста и 9 сопровождающих: приемные родители, руководители детских фондов и представители отделов образования. Запланированы экскурсии по заводу, вкусный обед, подарки и индивидуальные встречи с руководителем Торгового дома "БелАЗ", на которых речь пойдет в том числе и о выборе будущей профессии. Кстати, некоторые из детей готовы связать свою судьбу с БелАЗом.

Поездка стала возможна благодаря финансовой поддержке генерального директора торгового дома Алексея Лямина и при организационной помощи руководства БелАЗа. Торговый дом "БелАЗ" на регулярной основе принимает участие в акциях для белорусских детей, оплачивая их пребывание на различных культурно-просветительских акциях в Москве. В нынешнем году планируется поездка на новогодние елки в российской столице, которые организует Российский детский фонд.-0-