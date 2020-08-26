Воспитанники детских домов семейного типа в Гомеле получили портфели от БСЖ к 1 сентября

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники детских домов семейного типа Железнодорожного района Гомеля сегодня получили портфели со школьными принадлежностями от областной организации ОО "Белорусский союз женщин" и администрации района, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельской областной организации БСЖ Елена Кличковская напомнила, что по всей стране уже не первый год в преддверии 1 сентября проходит благотворительная акция, во время которой детям вручают портфели и школьные принадлежности. К ней активно подключаются общественные организации, предприятия. "Мы стараемся уделить внимание каждому первокласснику и сделать так, чтобы День знаний стал настоящим праздником абсолютно для всех школьников", - подчеркнула она.

По словам Елены Кличковской, в областной акции принимают участие 25 районных организаций Белорусского союза женщин. "Более 150 портфелей БСЖ сегодня вручает по всей области", - добавила председатель областной организации.

С волнением и нетерпением гостей с подарками ждали в детском доме семейного типа, где с 2014 года воспитывает мальчиков и девочек Наталья Батурина. В просторном уютном доме живут 12 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. "Все детки разные, есть в том числе с особенностями развития. И пусть первый год, признаюсь, было тяжело, случались и слезы, и минуты отчаяния, то теперь могу с уверенностью сказать: здесь моя душа. Не представляю свою жизнь без детей", - призналась родитель-воспитатель. В этом году в первый класс готовится пойти Даниил. Со своими школьными друзьями 1 сентября встретятся 8 ребят из семьи. Двое старших парней уезжают осваивать строительные специальности в Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей.

С интересом изучали содержимое ранцев и дети из семьи Людмилы и Анатолия Казаченко. Родители воспитывают в детском доме семейного типа 11 мальчиков и девочек. "В этом году у нас 10 школьников. Впервые за парту готовится сесть Милана", - рассказала Людмила Казаченко. Она поделилась, что основной секрет сплоченной дружной семьи - взаимопонимание, уважение и любовь. "Мы воспитываем детей в атмосфере мира и творчества. Ребята обожают петь, танцевать. А еще они очень любят свою родину, растут настоящими патриотами", - добавила мама.

Ранцы сегодня получили и двойняшки-первоклассницы Аня и Маша Киткины.

Вручая портфели ребятам, председатель областной организации БСЖ поздравила всех с наступающим новым учебным годом. "День знаний - это всегда праздник, начало нового учебного года в жизни каждого школьника. Пусть он подарит вам радость и успехи. Будьте здоровы, живите дружно, учитесь на десятки", - сказала Елена Кличковская.

Глава администрации Железнодорожного района Александр Сиваков пожелал, чтобы полученные в школе знания ребята смогли применить в дальнейшей жизни: "Удачи вам в учебном году, особенно тем, кто идет в первый класс. Пусть школьные годы будут временем побед и достижений. Стабильности, добра и мира".

Для воспитанников детских дома семейного сегодня подготовили и небольшие театрализованные выступления, во время которых напомнили о правилах поведения в школе, о ценности знаний. В ответ ребята прочитали стихи, исполнили песни, в которых пообещали хорошо учиться и любить родину. "Спасибо за заботу и внимание, за поддержку и добрые слова", - поблагодарили они гостей.-0-