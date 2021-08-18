Воспитанники детского археологического лагеря в Осиповичском районе нашли более 1,5 тыс. артефактов

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18 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. артефактов нашли воспитанники детского археологического лагеря "Радзiмiчы" в Осиповичском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий отделом экологии и краеведения Осиповичского районного центра творчества детей и молодежи Игорь Петух."Детский палаточный археологический лагерь в этом году работал в агрогородке Липень Осиповичского района, - отметил Игорь Петух. - Его воспитанниками стали более 60 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, учащиеся учреждений образования района. За две смены пребывания в лагере им удалось найти более 1,5 тыс. артефактов. Возраст находок составляет от 1 до 6 тыс. лет. Это каменные наконечники стрел, скребки и резцы, а также керамика - черепки посуды".Раскопки велись на участке площадью 30 кв.м. Работами руководили не только представители отдела по образованию райисполкома, но и научные сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси, в частности кандидат исторических наук Игорь Езепенко. По окончании раскопок все артефакты переданы на исследование в Институт истории."Благодаря археологическим лагерям дети изучают историю не только по учебнику, но и на практике. Это, конечно же, вдвойне интересней, - отметил Игорь Петух. - В процессе раскопок они общаются, обмениваются мнениями, учатся взаимодействовать в коллективе. И это очень важно сегодня, когда большую часть времени подростки проводят перед экранами телевизоров, планшетов и телефонов".Программа пребывания в лагере в этом году была очень насыщенна и разнообразна. В нее вошли оздоровительные, культурные, интеллектуальные и спортивные мероприятия. Кроме того, для ребят проведены экскурсии по предприятиям района, самым старым улицам Осиповичей, захоронениям времен Великой Отечественной войны. В этом году акцент сделан на краеведении и археологии.Палаточный археологический лагерь "Радзiмiчы" существует уже более 20 лет, имеет свои устоявшиеся традиции и достижения. В разные годы дети, участвовавшие в археологических раскопках, находили на территории района предметы обихода жителей Средневековья, датированные XV-XVII вв.-0-