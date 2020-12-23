Воспитанники Глусской школы-интерната получили новогодние подарки от Минлесхоза

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поздравил воспитанников Глусской санаторной школы-интерната с наступающим Новым годом и Рождеством во время благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В учреждении образования обучается более 100 детей с соматической патологией. В преддверии зимних праздников они подготовили новогоднее представление. Виталий Дрожжа отметил, что рад разделить праздник с воспитанниками школы-интерната. В подарок от Минлесхоза и подчиненных организаций каждый ребенок получил по сладкому подарку. Школе было передано новое кухонное оборудование и телевизор.

Министр отметил, что в Беларуси большое внимание уделяется воспитанию детей. "Вы те, с кем мы связываем свои надежды, будущее целой страны. И поэтому государство выстроило мощнейшую систему социальной поддержки, направленную на то, чтобы каждый ребенок был обеспечен всем необходимым", - подчеркнул он.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит с 10 декабря по 10 января. Руководители республиканских органов госуправления и госорганизаций, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения.-0-