Воспитанники Логойского социально-педагогического центра получили подарки от таможенников

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Государственного таможенного комитета и РУП "Белтаможсервис" во время благотворительной акции "Наши дети" навестили сегодня воспитанников Логойского социально-педагогического центра, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Таможенники передали компьютер и стиральную машину, вручили детям сладкие подарки. Для воспитанников также было организовано театрализованное представление с участием сказочных персонажей. А на выходных ребята посетят детский развлекательный центр, куда представители таможенных органов им приобрели билеты", - рассказали в ГТК.

Как отметили в ведомстве, в канун больших праздников марафон добрых дел проходит во всех регионах, где действуют таможенные органы. Сотрудники Брестской таможни посетили Каменецкий районный социально-педагогический центр, приняли участие в областном проекте "Елка желаний". Витебские таможенники оказали помощь вспомогательной школе №26 Витебска. Вскоре они также встретятся с ребятами из социально-педагогического центра Витебского района.

Гомельские таможенники навестят детей Гомельского и Жлобинского социально-педагогических центров, гродненские - малышей из Гродненского специализированного дома ребенка.

Могилевская таможня поздравила с наступающими праздниками учеников подшефной Чаусской областной средней школы. Сотрудники Минской центральной таможни приняли участие в благотворительном марафоне "От сердца к сердцу" по сбору средств для детей с ограниченными возможностями. Они посетят и ребят из социально-педагогического центра Партизанского района Минска. Работники Минской региональной таможни, таможни "Минск- 2" и сотрудники ведомственного института поздравили сегодня воспитанников Ивенецкого дома-интерната.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-