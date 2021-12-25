Воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра получили новогодние подарки от Нацаэропорта

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Национального аэропорта Минск во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили Смолевичский социально-педагогический центр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

Работники служб и подразделений аэропорта совместно с профсоюзной организацией помимо праздничных поздравлений привезли ребятам сладкие гостинцы, фрукты, настольные и развивающие игры, машинки, конструкторы.

Директор Смолевичского социально-педагогического центра Татьяна Говор поблагодарила трудовой коллектив аэропорта за помощь и поддержку. "Мы рады встречать дорогих гостей. Национальный аэропорт Минск - это наши любимые спонсоры. У нас на данный момент 12 воспитанников в возрасте от 5 до 14 лет. Очень приятно, что дети всегда получают неимоверно красивые подарки. И это, кстати, юбилейный год: мы в 10-й раз встречаемся с коллективом аэропорта во время акции "Наши дети". Спасибо огромное руководству и всему коллективу аэропорта, что никогда не обделяют наш центр вниманием. Всегда, если нам что-то нужно, даже если это не Новый год, аэропорт откликается и помогает", - подчеркнула она.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-