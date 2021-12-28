Воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра получили подарки

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра сегодня получили новогодние подарки во время благотворительной акции "Наши дети", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вместе со своей семьей поздравил ребят с наступающими праздниками и пожелал им успехов в Новом году.
Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-