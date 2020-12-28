Воспитанники Смолевичского социально-педагогического центра получили подарки от Национального аэропорта Минск

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национального аэропорта Минск во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили Смолевичский социально-педагогический центр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

Работники аэропорта подготовили для детей много приятных подарков: книги, настольные игры, наборы для творчества, куклы и машинки, конструкторы и спортинвентарь, а также сладкие гостинцы.

"Уже не первый год Национальный аэропорт Минск принимает активное участие в новогодней акции "Наши дети" и дарит внимание, заботу и тепло тем, кто в этом действительно нуждается", - подчеркнули в пресс-службе.

Основной целью работы Смолевичского социально-педагогического центра является координация деятельности учреждений образования района по выявлению и оказанию социально-педагогической помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-