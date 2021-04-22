Восстановительные работы на месте повреждения трубопровода в Минске продолжаются, подвоз воды организован

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте повреждения трубопровода продолжаются аварийно-восстановительные работы. Как информирует Telegram-канал "Минск. Официально", причины аварии еще выясняются, сообщает БЕЛТА.

Водоснабжение у жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлено, однако качество воды могло ухудшиться. В пострадавшие районы отправлены автоцистерны с питьевой водой.

Найти водовозы можно по следующим адресам: ул.Прушинских, 10, 72, ул.Дроздовича, 2, ул.Плеханова, 40, пр.Рокоссовского, 67.

Изменились адреса подвоза воды пострадавшим от аварии на сетях районам Минска "Места расположения автоцистерн с питьевой водой в районах, пострадавших от вчерашней аварии на сетях водоснабжения, скорректированы", - сказано в сообщении.

В первую очередь водой обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.

"Минскводоканал" уточняет, что в случае необходимости локации автоцистерн могут быть изменены.

Предприятие приносит жителям извинения за причиненные неудобства.

Как сообщалось, сигнал о прорыве крупного трубопровода холодного водоснабжения в районе одной из стройплощадок по ул. Уборевича поступил на номер "112" 21 апреля в 21.13. Пропала водопроводная вода в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. В пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. На месте аварии был поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

В 23.36 был локализован (перекрыт) прорыв газового трубопровода. В 00.15 полностью локализовали повреждение водопровода и приступили к восстановлению водоснабжения.-0-

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