Восстановление и продвижение исторических объектов - Караник о развитии туризма в Гродненской области

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акцент в развитии туризма в регионе будет сделан на бережном восстановлении исторического наследия и активном продвижении наиболее интересных объектов. Такое мнение сегодня во время ознакомления с ходом реставрации одного из исторических зданий в центре Гродно журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Караника, туристический потенциал региона реализован далеко не полностью.

Реконструкция здания под галерею Тызенгауза

"Есть много интересных мест, но мало маршрутов, о которых знают за пределами Гродно. Поэтому работа будет вестись в двух направлениях. Прежде всего речь идет о бережном восстановлении исторического наследия. Кроме того, мы должны больше внимания направить подаче и представлению своих объектов, чтобы туристам было интересно приехать в регион", - отметил Владимир Караник. По его словам, важно создавать и объекты инфраструктуры, чтобы турист мог не просто посмотреть на какую-то достопримечательность, но и интересно, познавательно и с комфортом провести время. Сегодня, например, одной из тем стало дальнейшее развитие в этом плане не только Гродно, но и Августовского канала.

Владимир Караник сегодня ознакомился с ходом реставрации так называемого Дома Тызенгауза в центре Гродно.

Реставратор СМП-218 Елена Галеня

"Это один из примеров бережного отношения к истории. Во-первых, удалось его сохранить, во-вторых, благодаря современным технологиям это здание может использоваться как туристический и культурный объект", - подчеркнул Владимир Караник.

Расположенное на площади Тызенгауза 250-летнее здание больше известно гродненцам как бывший архив. После реставрации здесь воссоздадут атмосферу Гродно XVIII века. Появится королевский и музыкальный залы, а также кафе и картинная галерея, наполнить которую планируется созданными на тематических пленэрах работами. При этом в здании можно будет проводить приемы, конференции, праздничные мероприятия, для этого здесь установят самое современное оборудование. Планируется, что гостей будут встречать люди в одеждах той эпохи. Театрализованные представления также помогут узнать больше о том, как жил город в XVIII столетии. К слову, рядом со зданием появится и скамейка архитекторов. Бронзовая скульптура, посвященная тем, кто несколько веков назад застраивал центр города, будет мультимедийной. Присев на нее, можно будет послушать музыку или увлекательную историю.

Электромонтажник ОАО «Гродножилстрой» Виталий Шпак

Владимир Караник и Сергей Коледа

Реставрация здания - часть проекта международной технической помощи "Шляхам Тызенгауза", который реализуется по программе трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина. Партнерами проекта стали Гродно и польская Сокулка - в городах есть похожие здания, которые возводились во времена Антония Тызенгауза. К слову, эти объекты связал и трансграничный велосипедный маршрут: на белорусской стороне отсыпаны новые велодорожки, построена ротонда в районе Юбилейного озера.

Начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик рассказал, что в регионе реализуется несколько трансграничных проектов на сумму около 10 млн. евро. Немало из них - в районе Августовского канала, где, в частности, активно строятся и реконструируются дороги. А весной на канале появится новый теплоход. Кроме того, в планах создание плавучего музея уникальной водной артерии.-0-

Фото Леонида Щеглова

Заместитель председателя Гродненского областного отделения «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа

Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, Владимир Караник, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Юрий Караев и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк