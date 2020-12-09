Восстановление и продвижение исторических объектов - Караник о развитии туризма в Гродненской области

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акцент в развитии туризма в регионе будет сделан на бережном восстановлении исторического наследия и активном продвижении наиболее интересных объектов. Такое мнение сегодня во время ознакомления с ходом реставрации одного из исторических зданий в центре Гродно журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению Владимира Караника, туристический потенциал региона реализован далеко не полностью.
"Есть много интересных мест, но мало маршрутов, о которых знают за пределами Гродно. Поэтому работа будет вестись в двух направлениях. Прежде всего речь идет о бережном восстановлении исторического наследия. Кроме того, мы должны больше внимания направить подаче и представлению своих объектов, чтобы туристам было интересно приехать в регион", - отметил Владимир Караник. По его словам, важно создавать и объекты инфраструктуры, чтобы турист мог не просто посмотреть на какую-то достопримечательность, но и интересно, познавательно и с комфортом провести время. Сегодня, например, одной из тем стало дальнейшее развитие в этом плане не только Гродно, но и Августовского канала.
Владимир Караник сегодня ознакомился с ходом реставрации так называемого Дома Тызенгауза в центре Гродно.
"Это один из примеров бережного отношения к истории. Во-первых, удалось его сохранить, во-вторых, благодаря современным технологиям это здание может использоваться как туристический и культурный объект", - подчеркнул Владимир Караник.
Расположенное на площади Тызенгауза 250-летнее здание больше известно гродненцам как бывший архив. После реставрации здесь воссоздадут атмосферу Гродно XVIII века. Появится королевский и музыкальный залы, а также кафе и картинная галерея, наполнить которую планируется созданными на тематических пленэрах работами. При этом в здании можно будет проводить приемы, конференции, праздничные мероприятия, для этого здесь установят самое современное оборудование. Планируется, что гостей будут встречать люди в одеждах той эпохи. Театрализованные представления также помогут узнать больше о том, как жил город в XVIII столетии. К слову, рядом со зданием появится и скамейка архитекторов. Бронзовая скульптура, посвященная тем, кто несколько веков назад застраивал центр города, будет мультимедийной. Присев на нее, можно будет послушать музыку или увлекательную историю.
Реставрация здания - часть проекта международной технической помощи "Шляхам Тызенгауза", который реализуется по программе трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина. Партнерами проекта стали Гродно и польская Сокулка - в городах есть похожие здания, которые возводились во времена Антония Тызенгауза. К слову, эти объекты связал и трансграничный велосипедный маршрут: на белорусской стороне отсыпаны новые велодорожки, построена ротонда в районе Юбилейного озера.
Начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик рассказал, что в регионе реализуется несколько трансграничных проектов на сумму около 10 млн. евро. Немало из них - в районе Августовского канала, где, в частности, активно строятся и реконструируются дороги. А весной на канале появится новый теплоход. Кроме того, в планах создание плавучего музея уникальной водной артерии.-0-
Фото Леонида Щеглова