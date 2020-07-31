Восстановлением усадебного дома XIX века в Ушачском районе займется частная компания из Минска

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Неиспользуемое здание усадебного дома XIX века в Ушачском районе продано частному предприятию из Минска за Br28,35 по результатам аукциона комитета "Витебскоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Новым собственником исторического памятника стало ЧПУП "Озеры-Агро", зарегистрированное в Минске. Компания занимается сельским хозяйством и специализируется на растениеводстве. По словам представителя покупателя, бывшую усадьбу Гребницких планируют восстановить и создать на ее базе туристический объект.

Усадебный дом в стиле позднего классицизма построен в 1840-х годах, принадлежал роду Гребницких вплоть до революции 1917 года. Недвижимость расположена в агрогородке Ореховно на берегу одноименного озера. В состав лота включено одноэтажное кирпичное здание общей площадью 510 кв.м, а также право 50-летней аренды земельного участка размером 0,13 га, причем расположенные там зеленые насаждения передаются победителю аукциона бесплатно.

Усадебный комплекс выставлялся на торги с 2014 года, в том числе с установлением начальной цены 1 БВ (Br27). Он был включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов. Информационный продукт подготовлен "Витебскоблимуществом" совместно с управлением культуры облисполкома и включает более 20 зданий, усадебных комплексов и культовых сооружений в основном XVIII-XIX веков постройки.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" реализовано 60 объектов на сумму почти Br1,6 млн.

В августе-сентябре выставлены на торги более 80 зданий и сооружений республиканской и коммунальной собственности. Из объектов историко-культурного наследия запланированы к реализации здание бывшей графской конюшни середины XIX века в Глубокском районе и одноэтажное кирпичное здание дореволюционной постройки в Витебске.

Впервые "Витебскоблимущество" организует аукцион по комплексу имущества бывшей мебельной фабрики "Заря" в областном центре, включающему семь зданий различного функционального назначения. По генеральному плану Витебска территория, на которой размещаются капитальные строения, определена как жилая многоквартирная застройка, на которой помимо жилых зданий могут размещаться детские дошкольные и учебные заведения, другие объекты социальной инфраструктуры, включая торговлю, бытовое обслуживание, гаражи и стоянки. Комитет впервые также организует распродажу недвижимости бывшей фабрики "КИМ".

Кроме того, РУП "Белпочта" продает 11 неиспользуемых зданий отделений предприятия в различных населенных пунктах сельских районов, а Минское отделение БелЖД ищет покупателя на здание тепловозного депо в Новолукомле с комплексом для хранения ГСМ в Новолукомле.-0-