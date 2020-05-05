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05 мая 2020, 11:05

Восстановленный памятник Воину-освободителю в Давид-Городке откроют 9 Мая

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5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Давид-Городке Столинского района в День Победы откроют восстановленный памятник Воину-освободителю, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Валерий Ковалец.

Старый памятник был демонтирован в 2000 году. Спустя время мемориал смогли восстановить. Помощь в этом оказали местные власти, инициативу поддержали жители Давид-Городка, предприятия и организации. Значительную часть работ безвозмездно выполнил коллектив городского филиала Столинского райпо. Его работники изготовили постамент и восстановили памятник Воину-освободителю.

"Это своеобразный символ города. Раньше памятник стоял в центре Давид-Городка, был местом встреч. В этом году его удалось восстановить. 9 Мая возложим там венки, - сказал Валерий Ковалец. - Нужно сохранять то, что когда-то было создано. Плюс значимая дата - 75-летие Победы".

Памятник Воину-освободителю представляет собой фигуру облаченного в шинель солдата. Высота скульптуры - около 2 м. Мемориал установлен на улице Октябрьской рядом со школой №2. Благоустраивается прилегающий сквер: в прошлом году там появились 30 лип, этой весной - ели и туи. Представители школы рядом с памятником высадят петунии, которые передал неравнодушный горожанин.

В Брестской области в нынешнем году на реконструкцию и благоустройство памятных мест из бюджета будет направлено Br267,2 тыс. Эта сумма увеличится за счет средств, заработанных во время республиканского субботника, и спонсорской помощи.-0-

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