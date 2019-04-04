Вовк: финский опыт поможет сформировать целостное представление о концепции умного города

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Финский опыт по созданию умного города поможет людям сформировать целостное представление о концепции. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк после презентации в облисполкоме концепции умного города на примере финского Тампере, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам помощника Президента, главная цель такой встречи - получить информацию о реальном опыте в создании умного города. "Мы пригласили экспертов, чтобы они рассказали, в том числе о своих ошибках. Нам нужно понимать, куда идти не надо. Это важно, ведь создание такого города непростая и серьезная задача", - сказал Виталий Вовк.

После встречи в Витебске финские эксперты отправятся в Оршу, где познакомят местную власть с концепцией. "В регионе в рамках указа №506 стоит четкая задача по реализации умного города. Тампере - хороший пример, как этого достичь, если грамотно поставить задачу и усердно работать. Финский опыт поможет сформировать у людей целостное представление о том, что такое умный город", - подчеркнул помощника Президента.

Сегодня в Витебском облисполкоме прошла презентация концепции умного города на примере финского Тампере. Эксперты рассказали о проекте, его основных составляющих и о том, с чего начинать и как делать первые шаги. Тампере считается четвертым городом в мире по уровню развития концепции умного города.-0-