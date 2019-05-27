Вовк: люди должны быть уверены, что их проблемы будут решены

27 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Люди, приходя на приемы, должны быть уверены, что их проблемы будут решены. Об этом помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк заявил корреспонденту БЕЛТА во время приема граждан в Витебском облисполкоме.

"Такие приемы дают понять реальную картину, оценить работу чиновников на местах и в итоге сделать так, чтобы наши граждане были уверены, что если есть вопрос, то он будет решен", - отметил помощник Президента.

На приеме Иван Ланин

Виталий Вовк добавил, что вопросы, которые граждане направляли для "Большого разговора" решаются, их исполнение на местах контролируется. "Обратная связь есть. В Витебском облисполкоме вся информация четко ведется", - сказал он.

На приеме Любовь Золоторская

На приеме с вопросом о зыбкости междуэтажного перекрытия Александр Синицын

Жители одного из домов по ул. Ленина областного центра жаловались на ночное кафе на первом этаже. В выходные дни в нем собираются компании, приезжают на машинах с громко включенной музыкой и весело проводят время. Только с начала года здесь зафиксировано 18 вызовов от жителей дома, иногда сотрудники ГАИ задерживали водителей в состоянии алкогольного опьянения, бывали и хулиганские действия. Заявители понимают, что закрыть кафе невозможно, но просят хотя бы ограничить его время ночной работы. "Уже выходных дней не ждем, потому что отдохнуть и нормально выспаться не получается", - сказала одна из жительниц.

На приеме Нелли Иваненко

На приеме Владимир Севастьянов

Виталий Вовк поручил специалистам проверить уровень шума в домах жильцов, а милиции организовать более качественное патрулирование вблизи кафе.

На приеме люди обращались также с жилищными, медицинскими, земельными и вопросами трудоустройства. По большинству были даны поручения, по некоторым будет запрашиваться дополнительная информация для детального разбора ситуации.-0-

На приеме Ирина Райт

Фото Александра Хитрова