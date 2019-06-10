Возбуждено производство по делу о банкротстве полоцкого Строительно-монтажного треста №22

10 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) РУП "Строительно-монтажный трест №22" (Полоцк), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, решение о ликвидации предприятия принято Министерством архитектуры и строительства Беларуси в мае 2016 года в связи с прекращением деятельности из-за отсутствия объектов строительства. Во время ликвидационной процедуры кредиторы заявили требования на сумму свыше Br5,7 млн. За счет продажи имущества стройтреста удалось погасить около Br2,4 млн задолженности.

В последующем сложилась ситуация, когда размер обязательств должника превысил стоимость его активов, более трех отчетных периодов структура баланса признавалась неудовлетворительной. В результате предприятие по согласованию с Министерством архитектуры и строительства инициировало обращение в экономический суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. При таких обстоятельствах защитный период не применяется, процедура банкротства будет проведена в упрощенном порядке, пояснили в пресс-службе.

По данным на 31 мая, размер обязательств должника превышает Br3,4 млн, а стоимость активов оценивается в Br3,1 млн. Среди оставшегося на предприятии имущества один объект недвижимости площадью более 23 тыс. кв.м, а также сопутствующее энергетическое и крановое оборудование. Производственное здание распродается по частям площадью от 200 кв.м до 11 тыс. кв.м, однако пока не привлекло покупателей.

РУП "Строительно-монтажный трест №22" образовано в 1992 году. На момент принятия решения о ликвидации трудовой коллектив насчитывал более 370 работников, сейчас на предприятии трудятся 6 человек.-0-