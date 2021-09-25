Возле Комаровского рынка закроют сквозной проезд

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возле Комаровского рынка изменят схему дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В столичную Госавтоинспекцию поступает немало писем от горожан, которые просят навести порядок с парковкой транспорта на ул.Кульман возле Комаровского рынка. Сотрудники ГАИ, рассмотрев предложения минчан, провели мониторинг участка ул.Кульман и решили закрыть сквозной проезд от ул.Куйбышева в сторону ул. Якуба Коласа", - рассказали в ГАИ.

По новому проекту здесь движение будет осуществляться от ул. Якуба Коласа до ул.Цнянской в двустороннем режиме с возможностью заезда на Комаровский рынок, выездом с ул.Цнянской и заездом на ул.Беломорскую. "Со стороны ул.Куйбышева въезд будет осуществляться только на паркинг с выездом обратно на ул.Куйбышева. То есть этот небольшой участок станет двусторонним. Оставшуюся часть ул.Кульман протяженностью около 170 м (от заезда на паркинг в районе ул.Куйбышева до заезда на территорию Комаровского рынка) планируется сделать пешеходной зоной", - добавили в Госавтоинспекции.-0-