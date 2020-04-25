Возле Полиграфкомбината имени Якуба Коласа в Минске появилась аллея голубых елей

Во время субботника. Фото Министерства информации
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации приняло участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"По уже сложившейся ежегодной традиции Министерство информации внесло лепту в наведение порядка и украшение родной земли. В этом году совместными усилиями коллективов Мининформа и ОАО "Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа" на территории предприятия появилась прекрасная аллея из голубых елей", - рассказали в ведомстве.
Участие в создании аллеи принял и министр информации Александр Карлюкевич.-0-