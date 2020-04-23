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23 апреля 2020, 07:13

Возле ремонтируемого моста в Полоцке начнут строить кольцевую развязку

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке с 24 апреля будет закрыто движение в районе реконструируемого моста, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

В связи с началом строительства кольцевой развязки на перекрестке улицы Юбилейной, проспекта Ф.Скорины и улицы Успенской будет закрыто движение.

В Полоцке продолжается реконструкция моста. В будущем его расширят на 2 м - до 9 м. Длина составит 270 м. Кроме полос для движения автомобилей обустроят дорожки для пешеходов и велосипедистов. Сдать мост в эксплуатацию планируют в ноябре этого года.

Мост по улице Юбилейной через Западную Двину был построен в 1930-е годы. Капитально его не ремонтировали, только несколько раз делали поддерживающий ремонт. Движение на мосту закрыли 8 октября 2019 года.-0-

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