Возле стадиона "Динамо" в Минске предлагают построить транспортный тоннель

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле стадиона "Динамо" в Минске предлагают построить подземный транспортный тоннель. Это предусмотрено градостроительным проектом детального планирования в границах ул. Ульяновской - р. Свислочь - ж/д Минск-Борисов - ул. Свердлова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт администрации Ленинского района Минска.

Проектируемая территория площадью 34 га находится в ядре города Минска. Предполагается, что в этой зоне под ул. Ульяновской будет построен подземный транспортный тоннель. Он соединит ул. Ульяновскую с ул. Жуковского и перспективным первым транспортным кольцом.

Застройку вдоль ул. Свердлова (жилые здания и здания Белорусского государственного технологического университета) хотят реконструировать с сохранением параметров застройки и благоустройством территории. Территорию вдоль ул. Белорусской (многоквартирное жилье и общежития БГТУ) реконструируют с благоустройством внутри дворовых территорий. В проекте принято решение увеличить территорию Ляховского сквера. Вдоль реки предполагается размещение спортивного комплекса с бассейном. Некоторые здания, которые находятся в границах ул. Ульяновской - р. Свислочь - ж/д Минск-Борисов - ул. Свердлова, планируется снести.

Дополнительно к существующей проектом предлагается организовать велосипедные дорожки вдоль улиц Свердлова, Ульяновской, Белорусской.

Общественное обсуждение по градостроительному проекту состоится с 2 по 26 декабря. Презентация проекта пройдет 4 декабря в 17.30 в актовом зале администрации Ленинского района.-0-