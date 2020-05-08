Возложения цветов, поздравления и фейерверки - как Гомель отметит 75-й День Победы

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включает возложения венков и поздравления ветеранов, фейерверки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

В преддверии праздника для ветеранов в Гомеле организовали мини-парады под окном и теплые поздравления.

На Аллее Героев 8 мая в 15.00 пройдет акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Здесь же в 21.00 состоится молодежная гражданско-патриотическая акция "Гомель помнит". Парни и девушки зажгут 600 лампадок как символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Акция призвана воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому своей страны, подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. Участники выложат светящимися лампадками цифру 75.

9 Мая в 10.00 состоится возложение цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда. Память погибших героев почтут минутой молчания.

Яркие огни праздничного фейерверка в честь 75-летия Великой Победы раскрасят разноцветием ночное небо в четырех районах Гомеля в 23.00.-0-