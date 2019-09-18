Возможность установки линии по розливу продукции в стеклобутылку изучат на Ельском консервном заводе

18 сентября, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Возможность установки линии по розливу продукции в стеклянную бутылку изучат на ОАО "Ельский консервный завод". Об этом речь шла сегодня во время встречи председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом завода, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению губернатора, упаковка продукции в стеклянную бутылку не только расширит ассортиментную линейку завода, но и будет способствовать решению экологических проблем. Среди вариантов рассмотрят приобретение такой линии через инновационный фонд облисполкома.

Руководитель области подчеркнул, что сейчас стоит задача максимально увеличить объемы производства на заводе. Поэтому до 1 ноября поручено выработать концепцию развития предприятия. "Со стороны облисполкома мы окажем различную поддержку, подставим вам плечо. Мы заинтересованы в развитии завода ", - сказал он, общаясь с работниками.

Посещая цеха предприятия, председатель облисполкома актуализировал задачу по расширению сырьевой базы, в том числе и собственной. Также речь шла о закупке поливочной машины. "Важно внедрять новую продукцию, а также расширять рынки сбыта", - обратил внимание Геннадий Соловей. Как пояснила начальник производственной лаборатории Наталья Кручко, в этом году ассортиментный перечень пополнили нектары - яблочно-абрикосовый с мякотью, мультифруктовый и мультифруктово-яблочный, а также яблочно-ананасовый сок. Готовятся к производству фасоль с овощами и в томатном соусе. Говоря о рынках сбыта, директор завода Геннадий Радучич пояснил, что 90% продукции реализуется в Гомельской области (в основном для комбинатов школьного питания), часть идет в Минскую, Могилевскую области и другие регионы.

В беседе с губернатором работники завода не только обсудили перспективы развития предприятия, но и задали вопросы, касающиеся качества питьевой воды в райцентре, реорганизации райпо, дальнейшей судьбы хлебозавода, ремонта дорог, благоустройства Ельска. Губернатор дал пояснения по каждой озвученной теме. "Ваш город уютный, в его уже вложены определенные средства, и задача живущих здесь людей - беречь то, что есть, что создано и в социальной сфере, и в производственной", - отметил он.

Отсчет истории Ельский консервный завод ведет с 1950 года. В то время здесь были открыты два цеха: кондитерский и безалкогольных напитков. К 1960-м годам ассортимент продукции насчитывал более 20 наименований. В последующем освоили выпуск салатов и солянки, маринованных овощей и томатных соусов, фруктовых и овощных соков на основе пюре. В 2004-м было начато техническое перевооружение предприятия. Например, приобретены линия по переработке и консервированию зеленого горошка, укупорочная машина для расфасовки продукции в стеклобанки, линия по производству плодоовощного пюре с последующим асептическим хранением для выпуска соков с мякотью. В настоящее время предприятие производит консервы из зеленого горошка, салаты, маринованные огурцы, соус, яблочное повидло, яблоки протертые, различные соки и нектары. Вся продукция изготавливается из натурального сырья, без добавления консервантов. Трудятся на заводе более 60 человек.-0-