Возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема с водой, которая возникла в Московском и Фрунзенском районах столицы, будет решена сегодня к концу дня. Для устранения причин максимально задействованы силы производства "Минскводопровод". Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Выполняются регламентные работы на сети водоснабжения как на территории города, так и за его пределами, в том числе на самих очистных сооружениях. На это время к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, организован подвоз питьевой воды из подземных источников в цистернах. Сейчас задействовано четыре цистерны, они находятся на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и Есенина.

В случае поступления звонков от минчан с других адресов, бочки с водой направят и туда. Если потребуется, для этого задействуют технику сторонних предприятий.

С утра лаборатория предприятия "Минскводоканал" выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе. Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики полностью соответствуют требованиям санитарных норм. "Сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни. Рассчитываем, что к концу дня потребители получат воду без запаха", - пояснил начальник производства "Минскводопровод" Антон Голоскок.-0-