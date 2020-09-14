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14 сентября 2020, 09:57

Возведение нового жилого района Лучеса в Витебске планируется начать в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. К возведению нового жилого района Лучеса в Витебске на 7 тыс. квартир планируется приступить в 2021 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Леонид Богданов.

Новый район площадью 230 га расположен в юго-западной части города на выезде в минском направлении. Основу каркаса проектируемой территории составляют улицы Бешенковичское шоссе - Зеленогурская, Новолуческая, а также пять перспективных улиц, предназначенных в том числе для формирования внутрирайонных связей.

Реализация проекта, рассчитанного до 2035 года, позволит повысить эффективность использования городской территории, улучшить архитектурно-эстетические качества города за счет формирования нового привлекательного въезда в Витебск. Будут созданы оптимальные условия проживания населения, численность которого в микрорайоне Лучеса составит 20,7 тыс. человек. "Это значимое событие для Витебска, который последние три десятка лет развивался в основном в южном и юго-западном направлении. Сейчас завершается застройка жилого района Билево, поэтому новый вектор даст возможность загрузить работой строительный комплекс областного центра", - отметил Леонид Богданов. Общественное обсуждение градостроительного проекта организовано до 22 сентября.

Привлекательность микрорайона будут создавать архитектурные решения конкретных объектов, социальная инфраструктура и комфортная среда, уверен заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Юрий Выжиковский. "В отличие от Билево есть намерения создать в Лучесе микрорайон с замкнутыми дворами, освобожденными от автомобилей. Для этого Витебский ДСК разрабатывает новые секции домов с проходными подъездами, которые дают возможность выхода на парковку или во двор, чтобы минимизировать пересечения транспорта и людей", - пояснил он.

Проект детального плана жилого района Лучеса разработан УП "БелНИИПградостроительства". По словам главного архитектора проекта Дарьи Мороз, застройку территории планируется вести в два этапа: до 2025 года на площади 97,5 га и 2026-2035 годах - 132,7 га. На первом этапе проектирования предлагается вдоль улиц Бешенковичское шоссе - Зеленогурская и Новолуческая разместить многоквартирные дома повышенной этажности смешанного типа (10-16 этажей), предусмотрев возможность создания на первых этажах общественных объектов различного назначения. Внутри жилого образования предлагается создать сопутствующую инфраструктуру, в частности, школу на 1060 мест, 2 детских сада, спортивный комплекс, новый парк общегородского значения. Дополнительно по периметру района появятся общественно-административные сооружения, многофункциональные комплексы и объекты общественного питания.

Данная территория практически свободна от застройки, есть лишь жилые дома усадебного типа вдоль железной дороги, которые предлагается сохранить с последующей возможностью сноса или трансформации. Также предусматривается строительство путепровода для связи нового жилого образования с расположенным через железную дорогу микрорайоном Тарный.

На втором этапе освоения территории предлагается продолжить строительство многоэтажных домов вдоль магистральных улиц, а внутри района размещать жилые дома 6-9 этажей. Параллельно будет возводиться социальная инфраструктура (2 школы, 3 детских сада, школа искусств, поликлиника, спорткомплекс, объекты торговли и сферы услуг и т.д.).

Общая площадь жилищного фонда микрорайона к 2035 году должна составить свыше 413 тыс. кв.м. Предусматривается благоустройство и строительство территорий общего пользования (парк, скверы) общей площадью около 18 га. Производственная зона в южной и юго-западной части проектируемого района будет включать как действующие предприятия, так и новую производственно-деловую застройку, в том числе предприятия автосервиса, транспортных сооружений, коммунально-складских объектов.-0-

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