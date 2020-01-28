Возведение онкодиспансера в Гродно станет областной молодежной стройкой

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Статус областной молодежной стройки присвоен в Гродно онкологическому диспансеру. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Сегодня на XI Пленуме Гродненского обкома БРСМ подведены итоги деятельности организации в 2019 году и обозначены задачи на 2020-й. По итогам конкурса "Трудовой семестр - 2019" Гродненский областной штаб студенческих отрядов признан лучшим в стране. Также среди лучших сельскохозяйственный отряд "Поречанка" аграрного университета и отряд "Медик" медицинского вуза.

"В 2019 году территориальными комитетами БРСМ было сформировано 415 студотрядов, в которых трудились свыше 6 тыс. молодых людей. В России и Молдове работали 6 отрядов", - отметили в обкоме БРСМ. В этом году работа в этом направлении будет продолжена. Задействуют студотряды на областной молодежной стройке. Этот статус присвоен областному клиническому онкологическому диспансеру в Гродно.

Отмечены высокие результаты молодежи региона в реализации проектов культурно-досуговой, спортивной, патриотической направленности, а также в продвижении одаренной и талантливой молодежи, поддержке ее научной деятельности. Все эти направления будут основными и в 2020 году.

Во время пленума был избран молодежный лидер Гродненщины. Первым секретарем Гродненского областного комитета БРСМ стала Анна Саросек. Ранее она возглавляла областной совет пионерской организации.

"Задачи для союза молодежи неизменны. Мы должны стремиться создавать условия для самореализации молодежи, помочь раскрыться талантам, воплотить в жизнь задумки и идеи", - отметила Анна Саросек. Основным аспектом она видит активизацию работу первичек, именно через них можно достучаться до каждого молодого человека, предложить им интересные мероприятия, варианты для самореализации.

Численность Гродненской областной организации БРСМ превышает 45 тыс. человек - это свыше 23% молодых жителей региона.-0-