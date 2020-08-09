Впервые голосующие избиратели: от выбора молодежи зависит будущее страны

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Приятно сознавать, что голос молодежи имеет значение и от ее выбора зависит будущее страны, такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали впервые голосующие избиратели из Гродно.

Участок для голосования №9 расположен в здании колледжа бытового обслуживания населения. Из 1,6 тыс. избирателей 600 проголосовали досрочно. В основной день голосования первые избиратели пришли буквально сразу же после открытия участка. Среди них и пенсионеры, и люди среднего возраста, и молодежь. Например, для 18-летней Елизаветы Силко это первые в жизни выборы.

"Конечно, ждала этого события. Приятно осознавать, что мой голос имеет значение, от моего выбора зависит будущее страны. Но это и большая ответственность. Конечно, готовилась к выборам, поэтому пришла на участок, зная, за кого из кандидатов отдам свой голос", - отметила Елизавета Силко. Она выпускница колледжа этого года, образование получила по двум профессиям: швея и мастер маникюра. Девушка подчеркивает: сразу же получила гарантированное первое место работы на одном из частных швейных предприятий города.

Также впервые сегодня проголосовала Марта Киркицкая. Девушка рассказала, что внимательно следила за предвыборной кампанией и на участок пришла подготовленной.

Впервые голосующих поздравил председатель участковой избирательной комиссии Олег Лебецкий.

Подарки - красочные книги о родном крае, сувениры с символикой союза молодежи - девушкам вручила первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек. "В Гродненской области более 5 тыс. впервые голосующих. Каждому из них были направлены именные приглашения на выборы. Для каждого молодого избирателя подготовлен праздник. Подарки и сувениры, концертные программы, конкурсы, работа интерактивных площадок и спортивные мероприятия ждут молодежь на избирательных участках", - отметила Анна Саросек. Она подчеркнула, что на каждом участке есть уголок молодого избирателя. Также для того, чтобы молодежь смогла подготовиться к первым в своей жизни выборам, накануне организовали познавательные квизы, викторины, интеллектуальные игры.-0-

Фото Леонида Щеглова