Врач-инфекционист из Гродно: чувствуем себя уверенно и защищенно

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поддержка и наработанный опыт позволяют чувствовать себя уверенно и защищенно. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала врач-инфекционист Гродненской областной инфекционной клинической больницы Елена Цитко.

В Гродненской областной инфекционной клинической больнице дополнительную материальную поддержку в соответствии с указом №131 получили более 170 сотрудников - врачи, средний медицинский персонал, санитарки из структурных подразделений, работающих непосредственно с инфицированными, например, реанимации, приемного покоя, лаборатории. Одна из них - врач-инфекционист Елена Цитко: в расчетнике за апрель у нее, помимо заработной платы, дополнительная сумма в Br1,5 тыс.

"Приятна активизация людей в плане поддержки медиков. Ощущаем ее постоянно, это заряжает и вдохновляет. Что скрывать, материальная поддержка тоже важна - это оценка нашего труда. Мы получили все обещанные доплаты", - отметила Елена Цитко.

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Специалист отмечает, что работа отнимает немало физических сил, на первых порах было сложно и в моральном плане. "Сейчас наработан определенный опыт. Чувствуем себя уверенно и, что немаловажно, защищенно. Обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, есть респираторы, костюмы, специальная техника для обработки и дезинфекции. При работе с инфекцией важно прежде всего соблюдать меры безопасности, санэпидрежим", - отметила Елена Цитко. Важно каждому человеку быть ответственным не только за себя, но и за окружающих, подчеркнула она.

Как сообщалось, указом №131 от 16 апреля 2020 года работникам здравоохранения, которые работают в условиях, связанных с инфекциями, установлены значительные надбавки. Они будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности) - врачам, средним медработникам и иным работникам (санитаркам, сестрам-хозяйкам, водителям, лифтерам), которые участвуют в оказании медпомощи пациентам с инфекцией и контактам первого уровня.

Чтобы разъяснить любые возникающие вопросы, а также уточнить механизмы и форматы материальных выплат, в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома создана горячая линия (80152) 74-33-86, 74-34-12.-0-

Фото Леонида Щеглова