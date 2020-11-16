Врач общей практики: профессия врача священна

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство врачей считает свою профессию священной. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился врач общей практики Дружиловичской АВОП Ивановской ЦРБ Максим Басич.

С появлением коронавирусной инфекции врачи столкнулись с малоизученной болезнью и массовым наплывом пациентов. Понимая, что в процессе лечения сами могут заразиться, они продолжают ответственно выполнять работу, потому что есть два важных понятия - долг и совесть. "Большинство врачей считает свою профессию священной, понимая, что от их старания, ответственности и профессионализма зависит самое бесценное - человеческая жизнь. Все это помогает выполнять обязанности даже в самые трудные времена. Но эмоции и чувства мы тоже испытываем. И сейчас, когда в стране вторая волна коронавируса, мы тоже чувствуем тревогу и переживаем", - поделился Максим Басич.

Работая целый день с пациентами, врачи понимают, что рискуют заразиться. Так и случается: они часто переносят вирус на ногах, выздоравливают и продолжают работать. В условиях COVID-19 медицинские работники нередко изолируются от семьи и долгое время не могут видеться с родными и близкими. "Мы продолжаем работать. Ведь если мы не будем это делать, то кто?" - отметил Максим Басич.

Вместе с тем врач общей практики подчеркнул, что в людях хотелось бы видеть больше ответственности за свое здоровье. Если ничего не болит - это не значит, что здоров. Если есть жалобы на здоровье, не стоит откладывать посещение врача. Он всегда постарается помочь и дать нужный совет, потому что, как отметил Максим Басич, предназначение врача - использовать свое профессиональное мастерство для сохранения и укрепления здоровья людей.-0-