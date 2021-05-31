Врачи Гомельской области получили награды от православной церкви

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 врачей Гомельской области получили награды от православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси вручил награды в Гомельском епархиальном управлении. "Это признание труда и заслуг целых коллективов. Церковные награды заключают в себе и духовную составляющую. Примите их как знак благодарности Святейшего патриарха Кирилла и всей церкви. Это медали наших белорусских святых - святителя Кирилла Туровского, преподобной Евфросинии Полоцкой, к которым врачи могут обращаться как к покровителям, и они будут помогать. Вы имеете сердце, которое откликается на человеческую боль, старается помочь другим. И пусть Господь укрепляет ваши телесные силы, дает благословение вашим трудам", - обратился митрополит к медикам.

Во время вручения медали православной церкви "Патриаршая благодарность" главному врачу областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерине Рублевской

Медали Русской православной церкви "Патриаршая благодарность" удостоены 14 человек. Среди награжденных - начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, главный врач областной клинической больницы Владимир Бугаков, главный врач областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева, главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Рублевская, главный врач центральной городской поликлиники Екатерина Цитко.

Также врачам из разных районов области вручили медали Белорусской православной церкви святителя Кирилла Туровского, преподобной Евфросинии Полоцкой.

Начальник областного управления здравоохранения Николай Куденьчук поблагодарил за высокую награду и оценку труда отрасли здравоохранения. "Признание православной церкви для нас очень важно. Медицинские работники уже второй год находятся на передовой, сражаясь с серьезным заболеванием. И их можно назвать героями нашего времени. Мы и впредь будем стоять на страже здоровья и жизней нашего народа", - сказал он. Николай Куденьчук пожелал присутствовавшим крепости духа, божьей благодати, благополучия, физического и духовного здоровья.

Работа врача любого профиля - единство физической, духовной и психологической помощи, уверена главный врач областной туберкулезной кинической больницы Наталья Журавлева. В этом она убедилась за годы работы. Коллектив больницы лечит пациентов с COVID-19 с 20 марта 2020 года. На базе учреждения развернуто более 130 коек, работает главный внештатный пульмонолог главного управления здравоохранения области Татьяна Шебушева, все врачи-пульмонологи курируют и координируют работу коллег по всей области, проводят консультации коллег и пациентов. "Благодаря совместной работе всего коллектива я и получила эту награду. Повторюсь, это заслуга всего коллектива. Думаю, пациенты, которые находятся в наших руках, ощущают тепло и доброту моих коллег", - поделилась Наталья Журавлева.-0-

Во время вручения медали православной церкви "Патриаршая благодарность" председателю Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алле Смоляк

Главный врач областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева

Фото Сергея Холодилина