Врачи Витебска и области написали открытое письмо благодарности госорганам, компаниям и организациям

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи Витебска и Витебской области написали открытое письмо благодарности тем, кто оказывает им помощь: госорганам, компаниям и общественным организациям, сообщает БЕЛТА.

С такой инициативой выступили от имени своих коллективов главные врачи шести медучреждений Витебска и области: областной клинической больницы, областного клинического онкологического диспансера, областного клинического специализированного центра, областного кардиологического центра, Витебской городской клинической больницы №2, областного родильного дома №1.

"Медицинские учреждения области выражают искреннюю благодарность бизнес-сообществу нашего города и области (организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) за колоссальную поддержку и реальную помощь. Приятно осознавать, что наши граждане понимают, насколько сложно сейчас медикам, какая у них сегодня колоссальная и физическая, и психологическая нагрузка. В сложившихся условиях мы нуждаемся в поддержке не меньше тех, кого лечим. Хочется всех поблагодарить, постараться никого не забыть, сказать еще раз спасибо всем неравнодушным людям, тем, кто уже помог, и тем, кто еще окажет поддержку. Огромное спасибо", - говорится в письме.

С 30 марта при реализации благотворительной бизнес-инициативы "Мы разам" была оказана финансовая помощь по закупке средств индивидуальной защиты, организованы поставки этих средств в больницы города. "Особенно хочется отметить вклад таких организаций, как УП "Полимерконструкция", СЗАО "Фирма "Омега", ЧП "Машиностроительная компания "Витебские подъемники", ЧПТУП "Витстройтехмаш", ООО "Альянспласт", ООО "ВитФармМаркет", ОАО "КБ "Дисплей", КПУП "Кондитерская фабрика "Витьба", СООО "Белвест", ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", птицефабрика "Ганна", - пишут главврачи. - Научная группа под руководством доктора медицинских наук Валерия Семенова при финансовой поддержке УП "Полимерконструкция" разработала тест-системы по выявлению РНК-вируса COVID-19, и на сегодня в лаборатории Витебска поставлено более 5 тыс. тестов".

Кроме того, большую помощь и поддержку врачам оказали индивидуальные предприниматели и обычные граждане. "Всего за указанный период на счет Местного благотворительного фонда духовного возрождения "Жизнь" от предприятий поступило более Br70 тыс., от физических лиц - более Br9 тыс. Огромный вклад в обеспечение медицинских работников бесплатными обедами внесли такие организации, как "Витебский трактир", ЗАО "Отель "Эридан", ЧУП "Кастусь-медиа", ОО "Ассоциация нанимателей и предпринимателей", ЧП "Втор-Сервис", ООО "Управляющая компания холдинга "Аптека групп", сеть аптек "Адель". Многие предприниматели откликнулись и оказали помощь в транспортировке средств защиты для больниц города. Среди них такие как ООО "Салон Нью-Йорк", ООО "Ди энд Ди Инвест", ПК "Витебск-90", ООО "Туристическая компания "Транс Бус плюс" и многие другие", - говорится в открытом письме.

Главврачи выразили благодарность правоохранителям города и в первую очередь витебской прокуратуре за содействие в оперативном решении вопросов. "Методическая и практическая помощь, а также ваш профессионализм позволили облегчить наш труд", - добавили они.-0-