22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрыта станция метро "Петровщина", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 13.50 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро "Петровщина". Поезда следуют без остановки на данной станции", - сказано в сообщении.

Ранее по той же причине были закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", "Каменная горка", а также все станции третьей линии метро.

Кроме этого, по информации Telegram-канала "Минсктранса", временно отменены остановочные пункты по пр.Независимости от ул.Я.Купалы до ОП "Институт Культуры" в обоих направлениях.-0-