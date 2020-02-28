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28 февраля 2020, 08:18

"Время смелых" соберет в Гомеле более 90 молодых людей

Фото из архива
Фото из архива

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 90 участников соберет первый областной слет молодежных отрядов охраны правопорядка "Время смелых", который пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме ОО БРСМ.

Делегации со всех районов области встретятся в специализированном лицее при университете гражданской защиты МЧС Беларуси. Слет объединит командиров отрядов МООП и их заместителей, а также ребят, которые состоят на разных видах профилактического учета.

В программе - открытый диалог "Мы за безопасность в молодежной среде". Своим жизненным опытом, воспоминаниями и рекомендациями поделятся воины-интернационалисты, представители УВД, областного военкомата, а также ветераны Великой Отечественной войны. Организаторы уверены, что эта встреча запомнится подросткам надолго.

Попасть в импровизированную чрезвычайную ситуацию и отработать действия при ней молодые люди смогут в инновационно-образовательном центре безопасности жизнедеятельности.

Откроет двери для ребят и войсковая часть 5525 внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси. Гостям покажут быт солдат, продемонстрируют разборку и сборку оружия, а также ознакомят с работой саперной службы.

Певый областной слет молодежных отрядов охраны правопорядка "Время смелых" проводится по инициативе областного комитета БРСМ. Его цель - гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие повышению престижа службы в вооруженных силах Беларуси, гражданской безопасности, а также развитие движения молодежных отрядов охраны правопорядка.-0-

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