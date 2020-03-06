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06 марта 2020, 13:01

Время созидать

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Притяжение жемчужины Западной Беларуси
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В копилке ОАО "Строитель" сотни значимых объектов. Это белорусские здравницы, парк развлечений "Дримлэнд" в Минске. Сегодня коллектив предприятия трудится на одной из главных стройплощадок страны – Островецкой АЭС.

Главный объект

Свою историю "Строитель" ведет с 1959 года. Тогда в Ошмянах был создан межколхозный строительный участок, ставший "прародителем" сегодняшнего акционерного общества. Постепенно он развивался, превращаясь в мощную организацию. Надо сказать, что ОАО "Строитель" – второе по объемам выполненных работ предприятие в Гродненской области. В производстве задействованы квалифицированные специалисты, новейшая спецтехника, разработаны и модернизированы концепции постройки объектов всех сфер деятельности.

В составе ОАО "Строитель" имеется участок деревообработки, где для нужд предприятия производится обрезной материал, вагонка, доска пола, плинтуса, поддоны, а также столярные изделия и межкомнатные двери. Работает участок железобетонных изделий, включающий в себя растворобетонный узел, цех металло-изделий, а также цех по производству тротуарной плитки, дорожного бордюра, декоративного забора.

– Последние годы все важнейшие строительные объекты в Ошмянском и соседних районах возводятся нашими специалистами, – отмечает директор предприятия Дмитрий Варно. – Мы стараемся обходиться без помощи субподрядчиков. Все виды работ выполняем сами, сдавая объекты, как говорится, под ключ. При этом всю ответственность за качество выполненных работ берем полностью на себя. Если строим, например, больницу, значит, отвечаем не только за установку окон, дверей или сантехники, но и специального оборудования.

Именно поэтому ошмянское предприятие стало генподрядчиком Белорусской атомной электростанции в Островецком районе. Специалисты уже выполнили часть задач на главной стройке страны. По словам директора предприятия, для военного городка разработано почти 40 объектов.

– За последний год возведен газовый корпус, столовая, помещение блочной дизельной электростанции, бомбоубежища, учебно-тренировочный центр. И что важно – к каждому из объектов мы старались применить индивидуальный подход, – говорит он. – Как шутят в коллективе, пришлось и солдатскую кашу научиться варить, и разобраться, как кинологи собак учат. Ведь только когда на 100% будешь знать, для каких целей строится здание, сможешь правильно его спроектировать и построить. Над некоторыми объектами работа ведется и сегодня.

С новосельем!

Активное участие принимают строители в жизни родного района, а точнее, в его развитии. Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов в агрогородках, жилые массивы в райцентре, административные здания и Дом правосудия в Ошмянах – все это дело рук местных мастеров.

Еще один значимый для города объект – торговый центр "Западный", который предприятие построило на собственные средства. Площади ТЦ успешно сдаются в аренду. Надо сказать, что наряду с извлечением экономической выгоды, без которой невозможно эффективная деятельность любого предприятия, руководство ОАО "Строитель" во все времена прислушивалось к пожеланиям горожан, особенно по развитию инфраструктуры. И торговый центр тому подтверждение.

С особой гордостью работники предприятия принимают слова благодарности от новоселов, для которых построили новые многоэтажки. Все жилые дома в микрорайоне Западный, в том числе детский сад на 190 мест, и по улице Борунской возвел "Строитель".

О профессионализме ошмянских строителей знают далеко за пределами родного района. Не так давно они завершили строительство базисного питомника в Глубокском опытном лесхозе. И сразу же получили новый заказ – точно такой же питомник для Могилевского лесхоза.

Мастера дела

Выполнять заказы качественно и строго в установленные сроки помогает предприятию наличие производственной базы и автогаража. Сегодня в автопарке предприятия около 120 единиц машин и механизмов, включающих машины для перевозки материалов, самосвалы, автокраны, землеройную технику, автовышки, погрузчики, трактора, автобусы.

Но залогом успешной работы "Строителя" на предприятии считают коллектив, который нацелен на одно общее дело, – созидать. Сейчас в объединении работает более 500 человек, а в сезон – до тысячи. Есть свои "старожилы", которые трудятся в организации не один десяток лет. С удовольствием принимают в коллективе и молодых и перспективных специалистов. По словам директора, примерно каждый пятый житель райцентра – работник ОАО "Строитель".

– Каждый месяц проводим спортивные мероприятия, развиваем творческие способности работников, организовываем совместные экскурсии, – рассказывает заместитель директора по идеологии Оксана Юшко.

– Есть собственная база отдыха "Вячкойни", которая вмещает до 100 человек. На территории располагаются беседки и концертная площадка. Есть волейбольное поле, водоем, где можно порыбачить, а затем прогуляться по лесу, – места здесь очень живописные!

Мощность предприятия позволяет выполнять строительно-монтажные работы на сумму не менее 35 млн рублей в год, обеспечивая их высокое качество и надежность.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

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