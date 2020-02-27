ВРП Брестской области вырос на 2,8% в 2019 году

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Брестской области в прошлом году вырос на 2,8% по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии Брестского областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем валового регионального продукта составил без малого Br12,5 млрд. "Несмотря на то, что это несколько ниже установленного задания (по году мы должны были выйти на 104%), область по этому показателю занимает второе место в республике и превышает темп роста ВВП страны", - заметил руководитель областной вертикали.

В целом, по мнению губернатора, в минувшем году удалось обеспечить поступательное развитие всех отраслей экономики области. С превышением выполнялись задания по основным валообразующим отраслям экономики - промышленности, сельскому хозяйству, строительству и торговле. Достаточно высокий прирост получили предприятия области по экспорту товаров - 10,3%, что вдвое выше задания. Не первый год регион является лидером по объему экспорта сельхозпродукции и продовольствия - за 2019 год этот показатель вырос на 10,9%.

Стабильная ситуация с финансовыми показателями: в экономике области за прошлый год получено Br942 млн чистой прибыли - на треть больше, чем в 2018-м. Доля убыточных предприятий за четыре года пятилетки сократилась в два раза. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил $61,3 млн (задание $80 млн).

По большинству показателей темпы роста превысили среднереспубликанский уровень. Сформирован весомый задел для выполнения пятилетней программы. "Несмотря на это 2020 год будет для области крайне напряженным. По нашей оценке, по итогам первого квартала область должна выйти на положительную динамику. Однако, чтобы выполнить установленное областной пятилетней программой задание по валовому региональному продукту, просто положительной динамики недостаточно. Темп роста ВРП в текущем году должен составить не менее 103,5%", - нацелил Анатолий Лис.

В работе совместного заседания Брестского облисполкома и областного Совета депутатов принимают участие госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.-0-