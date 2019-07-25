ВРП Брестской области вырос за I полугодие на 1,3%

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Брестской области вырос за январь-июнь на 1,3%. Такая информация прозвучала сегодня на заседании областного исполнительного комитета, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета области за первое полугодие 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома Анатолий Лис отметил, что в экономике области в первом полугодии удалось сохранить положительную динамику, хотя темпы роста в основных отраслях ниже прошлогодних. "С плюсом сработали все отрасли реального сектора экономики и большинство отраслей сферы услуг. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы в полном объеме выполнить все ключевые показатели эффективности. По валовому региональному продукту и производительности труда в ВРП мы не достигли прогноза - по 0,5 процентного пункта", - сказал губернатор.

По итогам работы народно-хозяйственного комплекса региона в первом полугодии выполнены три из шести установленных правительством ключевых показателей эффективности работы. Темп роста экспорта товаров за январь-май составил 106,6% (при задании 103,4%). Экспортные поставки в страны Европейского союза выросли более чем на 20% до $115 млн, в страны так называемой дальней дуги (Африка, Азия), СНГ - в 1,5 раза, в Китай - в 1,9 раза ($11,2 млн). Вместе с тем, по мнению председателя комитета экономики облисполкома Михаила Баценко, предприятия-экспортеры недостаточно активно работают над диверсификацией рынков сбыта. По-прежнему основная доля экспорта приходится на Россию (около 70%).

Ниже запланированного уровня сложились темпы роста в промышленном производстве (100,7% при задании 101,5%), что явилось основной причиной невыполнения ключевого показателя по ВРП. На 2% меньше планируемого выполнен показатель по экспорту услуг. Кроме того, не достигнуто установленное задание по темпам роста добавленной стоимости по ряду видов деятельности в сфере услуг (транспортная, операции с недвижимым имуществом, услуги по общественному питанию, образование, творчество, спорт, развлечения и отдых).

Прогнозируется, что по итогам девяти месяцев темп роста валового регионального продукта в Брестской области составит 102,5% к уровню прошлого года. "Президентом поставлены серьезные задачи по наращиванию объемов ВВП республики, не останутся в стороне и регионы, на которые приходится 75% формирующего объема. Потенциал во всех отраслях и сферах у нас имеется. Нужен результат", - резюмировал Анатолий Лис.-0-