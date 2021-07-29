ВРП Брестской области за I полугодие вырос на 4,1%

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Брестской области вырос за январь - июнь на 4,1%, сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании рассматривались итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета области в I полугодии. Так, темп роста валового регионального продукта составил 104,1% при задании 100,5%. Это третий результат в республике после Гродненской и Минской областей. Наиболее весомый вклад в формирование ВРП области внесли обрабатывающая промышленность, транспортная деятельность, торговля, информация и связь.

За первое полугодие регион выполнил три из четырех целевых показателей эффективности - индекс промышленного производства, темпы роста валовой продукции сельского хозяйства и розничного товарооборота. Снижение произошло по объемам строительно-монтажных работ.

Промышленность области за полгода приросла на сумму около Br780 млн. Хорошие темпы роста демонстрируют пищевая, легкая и химическая промышленность, деревообработка и машиностроение. Запасы готовой продукции на складах предприятий сократились на 7,4%. Несмотря на то, что количество убыточных организаций осталось на прежнем уровне, сумма их чистых убытков снизилась более чем на Br85 млн, или в три раза.

Малый бизнес продолжает вносить значительный вклад в развитие экономики региона. За счет этих субъектов хозяйствования на треть сформирован консолидированный бюджет области и более чем на четверть - экспорт товаров. Инструмент государственной финансовой поддержки, а с начала года она предоставлена 9 организациям на Br1,4 млн, доказал свою эффективность. Так, численность работников предприятий, которые получили такие кредиты в 2019-2020 годах, увеличилась на 120 человек, выручка от реализации продукции - в 1,8 раза, экспорт товаров - в 2,4 раза.

В целом экспорт товаров, произведенных в Брестской области, в январе - мае увеличился на 23%. Поставки в страны Евросоюза выросли более чем на 40%, в страны дальней дуги - на 21%, в КНР - на более чем 10%.

Под постоянным вниманием облисполкома реализация 107 производственных инвестиционных проектов на общую сумму свыше Br2 млрд. В этом году планируется завершить 53 проекта на Br163 млн. В свободной экономической зоне темп роста инвестиций в основной капитал по итогам полугодия составил 89% к уровню прошлого года. В целом, по мнению вице-губернатора, в области есть все предпосылки для выполнения годового задания по обеспечению темпов роста инвестиций в основной капитал на уровне 102%.-0-