ВРП Гомельской области в I квартале увеличился на 1,4%

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста валового регионального продукта Гомельской области в I квартале этого года составил 101,4% к январю - марту 2020-го, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем обобщающего показателя развития области - валового регионального продукта - по итогам первого квартала составил Br4,3 млрд. Рост - 101,4% к уровню января - марта 2020 года", - отметил Андрей Конюшко.

Заместитель председателя обратил внимание, что из четырех целевых показателей социально-экономического развития в первом квартале область выполнила три. "Это темп ВРП, рост среднемесячной заработной платы, совокупные поступления доходов в консолидированный бюджет (107,7% при квартальном задании 106,8%)", - уточнил он. Не достигнут прогнозный показатель по темпу роста инвестиций в основной капитал.

Задачи и задания, поставленные перед областью, снижаться не будут, подчеркнул Андрей Конюшко. По ВРП по итогам первого полугодия регион должен обеспечить не менее 101,2%. "Задача для всех отраслей - добавлять, чтобы как минимум по полугодию ни одна отрасль не сработала ниже 100% прошлогоднего уровня", - заключил он.-0-