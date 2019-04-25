ВРП Гомельской области в I квартале увеличился на 1,6%

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста валового регионального продукта Гомельской области в I квартале этого года составил 101,6% при прогнозе 100,5%. Об этом сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета экономики Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Аслюка, в январе-марте хозяйственный комплекс региона работал достаточно устойчиво, выполнены установленные ключевые показатели эффективности. Основной вклад в прирост ВРП обеспечили промышленность, строительство.

"Прирост валовой добавленной стоимости обеспечен в большинстве видов деятельности реального сектора экономики, в том числе в строительстве на 13%, обрабатывающей промышленности на 5,6%, торговле на 1,7%, горнодобывающей промышленности на 1,1%, информации и связи на 3,2%", - отметил он.

По итогам двух месяцев темп роста производительности труда по ВРП составил 101,7%.

Также Игорь Аслюк сообщил, что в январе-марте в области начали работу 178 новых организаций, при этом 57 из них выбрали производственную деятельность. Кроме того, зарегистрированы 1 тыс. 186 индивидуальных предпринимателей.

Обсуждены на заседании и вопросы, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов на Мозырском НПЗ, Светлогорском ЦКК, Добрушской бумажной фабрике "Герой труда".

"Все задачи определены. В регионе есть видение, как двигаться дальше с учетом результатов работы районов области", - резюмировал Игорь Аслюк.-0-