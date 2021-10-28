ВРП Гомельской области в январе-сентябре вырос на 1,5%

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста валового регионального продукта Гомельской области в январе-сентябре этого года составил 101,5% к 9 месяцам 2020-го, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Конюшко проинформировал, что по итогам 9 месяцев в Гомельской области из 4 установленных правительством целевых показателей социально-экономического развития выполнено 3: ВРП, рост среднемесячной заработной платы, совокупные поступления доходов консолидированного бюджета. Не достигли прогнозного значения по темпу роста инвестиций в основной капитал.

"Темп роста валового регионального продукта - 101,5% к уровню 9 месяцев 2020 года. Это в рамках прогноза по 9 месяцам, но на полтора процента ниже, чем в первом полугодии", - обратил внимание заместитель председателя.

Промышленный комплекс региона в январе-сентябре сработал с темпом роста 108,4% при прогнозе на этот период 104,5%. По словам Андрея Конюшко, высокий темп роста обеспечен за счет обрабатывающей промышленности и энергетики - 109,5% и 109,4%. Улучшили прошлогодние значения и горнодобывающая промышленность, сфера водоснабжения.

Из числа предприятий, по которым ведется мониторинг ИФО, 162, или 60% от общего количества, сработали выше уровня прошлого года, из них 125 - выше прогноза по области. Из валообразующих 46 предприятий завершили третий квартал с приростом объемов производства, 35 из них перевыполнили областной показатель.

"Задача на четвертый квартал определена. Все, кто работает уверенно, - работать так же, не падать, не снижать объемы. Эти аспекты будем отрабатывать с каждым предприятием. Для тех, кто закончил 9 месяцев с результатом ниже 100%, - максимальные объемы производства с выходом как минимум на 100%", - сказал Андрей Конюшко.

Заместитель председателя облисполкома напомнил, что по темпу роста ВРП по концу года регион должен выйти на значение в 101,6%. Работать нужно по всем направлениям, резервы есть, останавливаться на достигнутом нельзя, заключил Андрей Конюшко.-0-