ВРП Гомельской области за январь-сентябрь составил 99% к уровню прошлого года

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объем валового регионального продукта Гомельской области в январе - сентябре 2020 года составил 99% к уровню девяти месяцев прошлого года, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По темпу валового регионального продукта, объем которого за девять месяцев составил почти Br11 млрд, область добавила к первому полугодию 1,5% и сработала по итогам января - сентября с показателем 99%", - отметил Андрей Конюшко. По его словам, это несколько выше среднереспубликанского значения, которое составило 98,7%. Среди регионов республики область вышла на 3-е место. "2020 год достаточно напряженный. Наша задача - выйти по концу года по ВРП на уровень 101%. За III квартал нам удалось нарастить темпы. Думаю, благодаря эффективной работе каждого мы эту задачу выполним", - сказал заместитель председателя облисполкома.

Андрей Конюшко констатировал, что из 9 доведенных показателей социально-экономического развития в Гомельской области по итогам девяти месяцев выполняются 4 - по прямым иностранным инвестициям, энергосбережению, вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов и количеству многодетных семей, для которых введено жилье.

Промышленный комплекс региона в III квартале продемонстрировал положительную динамику по объему производства - за квартал добавил 2,6%. В результате темп промышленного производства составил 97,1%. "Основные товарные группы, по которым мы недобираем, - металлургическое производство, нефтепереработка, производство неметаллических минеральных продуктов, химических продуктов, деревообработка", - уточнил заместитель председателя облисполкома. Он добавил, что в III квартале перечисленные отрасли сработали с положительной динамикой.

Запасы готовой продукции на 1 октября составили Br433 млн рублей, или 28,3% к среднемесячному объему. По сравнению с такой же датой прошлого года запасы снизились на Br170 млн.

В числе основных задач для промышленного комплекса Андрей Конюшко назвал наращивание объемов производства на каждом предприятии, снижение запасов готовой продукции. "Руководителям районов нужно более активно подключаться, вникать в решение вопросов предприятий, которые расположены на территории", - сказал он.

По словам Андрея Конюшко, сейчас формируется прогноз на 2021 год и следующую пятилетку. "Программа формируется, есть планы. Всем отраслевым службам нужно отработать каждый показатель - по каждой территории и предприятию", - подчеркнул он.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание руководителей районов, предприятий на понимание ответственности, которая есть у каждого. "Никто не должен тормозить процесс. Нужно демонстрировать прирост, искать варианты", - подчеркнул губернатор. Необходимо также продолжать развивать инвестиционные направления. "С учетом сложившейся ситуации стоит активнее использовать возможности виртуальных площадок", - считает руководитель области.-0-