ВРП Минска в I квартале увеличился на 1,3%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в I квартале текущего года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Br8,3 млрд. Такая информация опубликована на сайте Главного статистического управления столицы, сообщает БЕЛТА.

Объем промышленного производства в текущих ценах составил почти Br4,2 млрд - 97,8% к уровню I квартала 2018 года.

Положительная динамика отмечается по таким видам деятельности, как горнодобывающая промышленность (124,5% к январю-марту 2018-го), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (102,7%), водоснабжение, а также сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (106,5%). В обрабатывающей промышленности показатели несколько снизились.

Инвестиции в основной капитал возросли на 34,1%, введено 98,8 тыс. кв.м жилья.

Организации и индивидуальные предприниматели перевезли 18,2 млн т грузов (93,4% к уровню I квартала 2018 года). Услугами пассажирского транспорта воспользовались 204,4 млн человек (105,2% к аналогичному периоду 2018-го).

Оптовый товарооборот составил около Br16,5 млрд (в сопоставимых ценах - 101,5%), розничный товарооборот - Br3,5 млрд (105,5%).

Товарооборот общественного питания в I квартале сложился в сумме Br306,5 млн (109,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года).-0-