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17 июля 2020, 12:38

ВРП Минска в I полугодии составил Br19,9 млрд

Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем валового регионального продукта Минска в первом полугодии 2020 года в текущих ценах составил Br19,9 млрд, сообщили БЕЛТА в Главном статистическом управлении столицы.

"Осуществлена первая оценка валового регионального продукта за первое полугодие этого года. Объем ВРП в текущих ценах составил Br19,9 млрд, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню первого полугодия 2019 года", - отметили в статуправлении.

Что касается производства промышленной продукции в январе-июне, то в текущих ценах оно составило Br8,85 млрд. В сопоставимых ценах это 100,3% к уровню первого полугодия 2019 года. В том числе есть рост в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность (101,7%), водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (102,4%).

Оптовый товарооборот в первом полугодии составил почти Br28,74 млрд, или в сопоставимых ценах соответствует 88,6% к уровню января-июня 2019 года, розничный - Br7,76 млрд (101,4%). При этом в розничном товарообороте на организации торговли пришлось 94,1% всего объема - Br7,3 млрд (102,6% в сопоставимых ценах к январю-июню 2019 года). В общественном питании показатели говорят о падении товарооборота.-0-

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