ВРП Минска в январе-сентябре увеличился на 5,3%

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в январе-сентябре текущего года при задании в 3,7% увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг Br24,2 млрд. Об этом сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович сегодня на заседании в мэрии по итогам социально-экономического развития столицы за 9 месяцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Доля Минска в формировании валового внутреннего продукта республики составила 27,3%. Значительный вклад в формирование ВРП внесли такие виды экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, обрабатывающая промышленность, информация и связь, транспортная деятельность.

Производительность труда по ВРП за январь-сентябрь выросла на 4,9% при задании в 3,7%. Индекс промышленного производства составил 106,2%.

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