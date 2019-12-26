ВРП Минской области в 2019 году увеличится на 4,4%

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВРП Минской области по итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом вырастет на 4,4%. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 2019 года, думаю, ключевые и дополнительные показатели социально-экономического развития, доведенные правительством, будут выполнены. Темп роста ВРП Минской области за 2019 год к 2018 году составит 104,4%. За январь-ноябрь текущего года он уже достиг Br18,8 млрд, или 104,3% к аналогичному периоду 2018 года. Думаю, мы достойно завершим текущий год", - сказал Николай Рогащук.

Кроме того, в январе-октябре темп роста экспорта товаров составил около 112% и достиг более $4,8 млрд. По итогам года ожидается $5,5 млрд, или 104,8% к уровню 2018 года, как и прогнозировалось.

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления) за январь-октябрь составил свыше $627 млн, или 105%. По итогам нынешнего года в регионе рассчитывают достичь около $766 млн, или прогнозных 104,8% к 2018 году.

Что касается прямых иностранных инвестиций на чистой основе, то за январь-сентябрь было привлечено более $202 млн при задании $196 млн. До конца года планируется достичь прогнозного показателя в $240 млн.

В 2020 году темп роста ВРП будет сбавлен: ожидается 101% к уровню 2019 года. "Мы видим, что большая часть нашего ВРП, экспорта товаров и услуг зависит от поставок сырьевых ресурсов Белорусской калийной кампании. С учетом прогнозов мирового рынка и падения спроса на товар мы будем ставить задачи по восполнению этих объемов другими предприятиями за счет создания новых производств, которые открылись в этом году и должны открыться в следующем. Думаю, у нас есть резервы и возможности выполнить доведенное задание", - заключил зампредседателя Миноблисполкома.-0-