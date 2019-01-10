ВС защитил права инвестора, планировавшего застроить участок в центре Минска

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил без изменения решение экономического суда города Минска о признании незаконным бездействия Минского городского исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Беларуси.

"Судебной коллегией по экономическим делам Верховного суда оставлена без удовлетворения кассационная жалоба Минского городского исполнительного комитета на решение экономического суда города Минска по заявлению ОАО "10 УНР-инвест" об обжаловании бездействия государственного органа", - сообщает пресс-служба.

В декабре 2014 года ОАО "10 УНР-инвест" приобрело на аукционе за сумму, превышающую Br230 тыс., право проектирования и строительства капитальных строений на земельном участке в границах улиц Кирова-Свердлова-Ульяновская-Бобруйская в Минске (во дворе одной из башен "Ворот Минска"). Однако в 2015 году Мингорисполком признал нецелесообразным строительство многоквартирных жилых домов на приобретенном инвестором земельном участке. В пресс-службе отметили, что это решение инвестор не оспаривал и предметом судебного разбирательства оно не являлось.

Несмотря на эти обстоятельства, Мингорисполком в установленные сроки без законных оснований не принял соответствующего решения об изъятии земельного участка для государственных нужд и, как следствие, не принял решения о предоставлении инвестору компенсационного земельного участка либо возмещения понесенных им убытков, таким образом нарушив его права.

В итоге экономический суд города Минска признал незаконным бездействие государственного органа и обязал Мингорисполком устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и законных интересов ОАО "10 УНР-инвест". Верховный суд, проверив в кассационном порядке законность, обоснованность и справедливость этого решения, оставил его без изменения.-0-