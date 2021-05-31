"Все дети - таланты" - репортаж из гродненского дворца творчества

Дворец творчества детей и молодежи, который тогда еще назывался Дворцом пионеров, в Гродно открыли в мае 1976 года. Здание в живописном Коложском парке известно нескольким поколениям гродненцев. Десятки, если не сотни тысяч юных жителей областного центра проводили здесь досуг, делали первые шаги в спорте, пробовали себя на сцене, находили призвание всей жизни в технической профессии, обретали хобби в рукоделии, добивались первых побед на соревнованиях и конкурсах. К 45-летнему юбилею дворец творчества подходит помолодевшим. И дело не только в новом названии или обновленных помещениях. Самое главное, что развитие, познание нового, реализация своих талантов и навыков у молодежи снова становится популярным.

Корреспонденты БЕЛТА побывали в Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи и узнали, что сегодня в трендах у подрастающего поколения.

Выиграть борьбу за свободное время молодежи у интернета реально, уверены во дворце. Главное предложить детям по-настоящему интересные и отвечающие запросам сегодняшнего дня занятия.

Сегодня во дворце занимаются свыше 3 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет. Объединений по интересам - почти 300. Направленность - на любой вкус. От техники и роботов до плавания и гимнастики, от танцев и пения до изобразительного искусства, от интеллектуальных игр и шахмат до биотехнологий и экологического воспитания. Кстати, немаловажным фактором роста интереса к посещению кружков и секций во дворце стало то, что практически все занятия для детей здесь бесплатные.

"И мы отмечаем интерес детей и родителей к дополнительному образованию. Сегодня это становится модным. Дети по-настоящему мотивированы на развитие своих талантов, многие приходят в кружки и секции не просто за тем, чтобы хорошо и интересно провести время, а чтобы получить новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем. На это ориентируем свою работу и мы. Все дети - таланты, главное помочь им раскрыться", - отмечает директор Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская.

Школьницы Варвара Раевская и Ева Казакевич занимаются в изостудии уже несколько лет. Обе в будущем хотят стать дизайнерами. Одна хочет создавать одежду, вторая - проектировать интерьеры. Признают, что занятия помогают приблизить мечту.

"А еще я раскрепостилась. Стала уверенней в себе. Теперь могу не только представить, что хочу создать, нарисовать, но и воплотить задумки в жизнь", - признается Ева. Она подчеркивает, что одних занятий на тех же уроках рисования в школе точно было бы недостаточно.

Преподаватель Татьяна Овсищер отмечает, что старается уделять внимание гармоничному развитию детей. Изучение различных техник, стилей рисования, развитие навыков идет через рассказы об истории искусств. Также упор делается на свободу творчества, реализацию всех задумок. Детям такой подход нравится.

А вот 10-летний Станислав Валько на занятиях создает в подарок отцу тканый пояс. Ткачеством здесь занималась его мама, заинтересовался и сын. Занимается с удовольствием. "Не скажу, что сложно, скорее это трудоемкий процесс, надо знать нюансы, многое понимать. Но в то же время интересно", - рассказывает подросток.

К слову, сам кабинет, где проходят занятия, больше похож на музей, чем на учебное помещение. Вокруг ткацкие станки, другие инструменты и оборудование, что использовали еще наши бабушки и прабабушки.

Преподаватель Марина Каминская объясняет, что на занятиях дети изучают весь путь льна буквально от поля до того, как он станет тканью или готовым изделием. Она подчеркивает, что интерес к этому направлению растет не только с точки зрения сохранения традиций, передачи их молодым поколениям. Изделия ручной работы, изготовленные по технологиям вековой давности, отличает прежде всего экологичность. Поэтому теперь ткацкие станки, как старинные, так и их современные вариации, можно встретить даже в городской квартире.

Ближе к вечеру (а расписание работы кружков и секций составляется с учетом школьных занятий и удобства логистики для детей и их родителей) кабинеты, коридоры дворца наполняются звуками. Где-то репетируют музыканты, готовятся к выступлению танцоры, а вот здесь юные модели примеряют наряды на конкурс дизайнеров одежды.

Можно услышать здесь и звуки двигателя. Техническое направление всегда было популярно у детей. Причем не только у мальчишек. Возможностей себя реализовать масса - моделизм, робототехника, хотя самой интересной с точки зрения пусть и взрослого, но все же мальчишки видится секция картинга.

Преподаватель Валерий Шурпаков отмечает, что прежде чем сесть за руль, надо пройти теоретическую подготовку, знать устройство техники. Поэтому просто наблюдаем за тем, как мальчишки под присмотром взрослых готовят карты к соревнованиям. С состязаний, к слову, гродненские картингисты без наград не возвращаются. Может, причина именно в том, что обслуживанием техники они занимаются сами? Одна из мам, ожидающая сына с занятий, объясняет, что именно такими мыслями руководствовалась, когда отдавала ребенка в секцию. Мол, полезно не только уметь водить, но и при необходимости знать, как пользовать инструментом, что делать при неисправностях.

К слову, во дворце молодежь может реализовать буквально все свои инициативы. Провести предложения, волнующие молодых людей, даже на уровне руководства области помогает молодежный парламент, действующий на базе областного дворца. Он объединил школьников, студентов, учащихся колледжей. Юные парламентарии организуют диалоговые площадки, реализуют значимые социальные проекты, поддерживают важные для молодежи инициативы и начинания.

С теплотой занятия во дворце вспоминают гродненцы разных возрастов. Я не исключение. В середине 1990-х учеником младшей школы начал ходить в бассейн. Помню, как радость от того, что уже через пару занятий меня перевели из "лягушатника" в большую чашу бассейна, не омрачила даже довольно прохладные вода и температура воздуха.

Сегодня здесь все по-другому. В прошлом году завершили капитальный ремонт бассейна. На эти цели из областной инвестиционной программы направили более Br3 млн. Капитально отремонтированы не только большая и малая чаши бассейна, но и полностью заменено очистное оборудование, обновлены раздевалки, тренерские, бытовые помещения, создана безбарьерная среда. Говорят, это самый современный бассейн в городе.

"С удовольствием перешли заниматься сюда. Условия хорошие, вода приятная, занятия интересные", - делятся впечатлениями занимающиеся в секции дети.

Открытие бассейна стало важным событием и для города. В Ленинском районе Гродно таких сооружений не хватало. Сейчас в группах по плаванию здесь занимаются почти 600 мальчишек и девчонок. К слову, выбирают именно этот бассейн дети и их родители не только из-за великолепных условий. Опытный коллектив тренеров прославился тем, что может научить плавать буквально любого. Первые шаги в плавании, как говорят здесь, в бассейне дворца делала едва ли не половина жителей Гродно.

Во время капитального ремонта обновили спортивный зал для занятий гимнастикой, дзюдо, борьбой и другими неигровыми видами спорта. Также возведена пристройка, где появились помещения для занятий шахматами и шашками. С юными спортсменами работают как опытные тренеры, так и молодые амбициозные специалисты. Как итог такого сплава - регулярные успехи на турнирах и соревнованиях.

Развитие и совершенствование базы во дворце творчества не прекращается. В частности, были обновлены помещения театральной студии, а в актовом зале установлено современное световое оборудование, смонтировано новое покрытие сцены. Сейчас также идет благоустройство территории вокруг. Проводят его с учетом пожеланий молодежи. На одной из площадок, к примеру, появится скейтпарк.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-