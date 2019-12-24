Все должны быть в равных условиях: в Гродно прошла встреча представителей Минтранса и перевозчиков

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 200 представителей бизнеса стали участниками встречи с представителями Минтранса в Гродно. Основной темой были вопросы распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Польши, передает корреспондент БЕЛТА.

Из-за того, что разрешений меньше, чем потребность в них, не все удовлетворены результатами распределения. Встреча вызвала большой интерес у представителей бизнеса: в актовом зале Гродненского горисполкома собрались свыше 200 человек - от индивидуальных предпринимателей до руководителей крупных фирм-перевозчиков и предприятий-экспортеров.

"Нам важно услышать мнение людей, их предложения. Рациональные будут приняты в работу", - отметил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Таких предложений хватало. Например, большинство из перевозчиков, что не получили достаточное количество разрешений, представляют Брестскую и Гродненскую области. Это не удивительно, близость границы диктует, что именно представители этих регионов чаще работают по маршрутам в соседнюю страну. Возможно, региональный принцип будет учтен в дальнейшем при проведении процедуры распределения разрешений.

Также без внимания не оставят и просьбу предприятий-экспортеров. Многие из них используют свой транспорт для выполнения контрактных обязательств. Например, один из производителей цемента в Гродненской области активно поставляет продукцию в приграничные регионы Польши. Из-за ситуации с нехваткой разрешений он, имея свой специальный транспорт, вынужден будет обратиться к сторонним перевозчикам, в том числе и из-за рубежа. Это негативно скажется на экспорте продукции. Схожую проблему обрисовал и руководитель еще одного Гродненского предприятия, ориентированного на экспорт.

Алексей Ляхнович отметил, что Минтранс в курсе ситуации. Сейчас с сопредельной стороной прорабатывается вопрос о том, чтобы предприятия, использующие собственный транспорт для своих нужд, могли бы осуществлять такие перевозки без разрешений.

Все предложения от перевозчиков региона будут обобщены и представлены уже облисполкомом для дальнейшего рассмотрения в Минтрансе. Диалог с перевозчиками будет продолжен. Для этого предлагается включить нескольких представителей бизнеса региона в состав общественно-консультативного совета при министерстве.

Во время встречи Алексей Ляхнович объяснил, что большая часть разрешений на перевозки в Польшу выдана малому бизнесу. Все перевозчики имели возможность участвовать в их распределении на равных условиях. Среди тех, кто получил разрешения, крупных перевозчиков только 1%. 96% получивших разрешения имеют до 30 автомобилей, из них более половины - микроорганизации, имеющие до пяти автомобилей на предприятие. Для получения разрешений перевозчики должны были вовремя подать заявку и показать эффективность своей работы: их выручка должна быть выше 40% от средней выручки по сектору.

"На первый квартал все разрешения выданы. Однако при распределении на второй квартал порог выручки в 40% может быть еще ниже. Т.е. те перевозчики, что покажут хоть какую-то выручку, смогут получить разрешения. Стараемся, чтобы все были в равных условиях", - отметил Алексей Ляхнович. Он подчеркнул, что также будут продолжены переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений.

Подобная встреча прошла сегодня и в Бресте. Представители Минтранса встретятся с перевозчиками из всех регионов страны.-0-