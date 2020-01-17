Все дома семейного типа в Минской области могут получить авто от меценатов

17 января, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин сегодня во время вручения автомобиля многодетной семье из Марьиной Горки поделился идеей о привлечении меценатов к приобретению автомобилей для всех домов семейного типа столичного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в Минской области 48 домов семейного типа. Когда ехали сюда, обсуждали, что мы можем для них сделать, какую акцию. Может, в каждый семейный дом по автомобилю. И чтобы поучаствовал бизнес, люди, которые от души хотели бы сделать приятное многодетным", - поделился Александр Турчин.

Бизнесмен и заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Павел Топузидис признался, что он тоже сторонник адресной помощи. "Возможность подарить каждому дому семейного типа по машине мне показалась хорошей идеей, - сказал он. - Когда люди берут на воспитание столько детей, это огромная ответственность. Это надо уметь. И приятно для таких людей делать подарки. Это настоящие человеческие чувства. Надо благодарить людей, которые воспитывают настоящих граждан нашей страны. Наверное, это лучшее, что может делать бизнес". При этом он подчеркнул, что обещания надо держать, поэтому сейчас инициаторы благотворительного проекта соизмеряет свои возможности и рассматривают пока только Минскую область. А также хотят привлечь СМИ, чтобы как можно больше людей, желающих помочь, поучаствовали.

В преддверии Нового года Александр Турчин, который также является председателем Совета по развитию предпринимательства, посещал Марьиногорский дом семейного типа вместе с Павлом Топузидисом. Тогда хозяевам были вручены игрушки, сладкие подарки, а также телевизор, ноутбук, садовый триммер. Родители-воспитатели - Елена и Андрей Божановы - радушно встретили гостей и рассказали о своем укладе жизни. У супругов пять родных детей и пять приемных - и всех они воспитывают с равной любовью и заботой. Конечно, не обходится без проблем, одна из которых - отсутствие подходящего для семьи транспорта. Перевозить с комфортом такую ораву ребят в обычном легковом автомобиле проблематично. Не прошло и месяца, а комфортабельный автомобиль "Лада Ларгус" уже разместился в гараже Божановых - его для семьи приобрела компания Павла Топузидиса.-0-