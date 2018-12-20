Все города Витебской области подключены к единому контакт-центру ЖКХ

20 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области все города подключены к единой диспетчерской службе жилищно-коммунального хозяйства. Запросы на решение вопросов в сфере ЖКХ принимаются круглосуточно по телефону 115, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.

Единый контакт-центр ЖКХ заработал в регионе сегодня. Первопроходцем в этом вопросе стал в сентябре 2017 года Витебск. Теперь к центру, а также порталу "Мой горад" 115.бел подключили все районы северного региона.

Позвонив на короткий номер 115, жители области могут подать запрос на решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, неисправностями лифта, санитарным состоянием и благоустройством, отоплением, электро-, общестроительными и кровельными работами, бытовыми услугами, высказать претензии на неоказание услуг или их некачественное выполнение. Соответствующие предприятия сразу же увидят заявку, с которой обратились жители.

"Прорабатываются вопросы сотрудничества с другими профильными предприятиями. Перспектива - подключить максимальное число поставщиков, чтобы за выполнением любой жилищно-коммунальной услуги можно было обратиться в единый контакт-центр", - отметили в ЖКХ.

Сотрудники контакт-центра принимают звонки круглосуточно. Сейчас в нем работают 54 человека. "Все заявки фиксируются в программе. Это помогает отслеживать их выполнение, грамотно распределять имеющие ресурсы", - отметили в областном управлении ЖКХ.

Планируется, что единая диспетчерская служба ЖКХ к концу года заработает во всех областях Беларуси.-0-